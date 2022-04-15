Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nın yolu kardan temizlendi.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz'un talimatıyla 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda bulunan ve kış aylarında hayvanları için 7 ailenin yaşadığı Yeşilöz ve Gökçe köylerinin kardan kapalı yolunu açmak için İlçe Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışma tamamlandı.

Dozerlerle kardan kapanan yolu açan ekipler, metrelerce kar ve çığ riskine karşı da mücadele etti.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı yol, kar kütlelerinden temizlenerek ulaşıma açıldı.

Yolun ulaşıma açıldığını kaydeden dozer operatörü İrfan Cin, "Kar kalınlığı tipinin etkisiyle bazı bölgelerde 5 metreyi aşıyor. Nisan ayındayız ve 2 gün önce de kar yağdı. O nedenle bir gün çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık. 27 kilometrelik yolu 10 günde bitirebildik. Bazı yerlerde çığ tehlikesi olduğu için çalışmaları tedbirli şekilde sürdürdük. Çok şükür artık Yeşilöz ve Gökçe köylerindeki 7 ailemiz yolu rahatlıkla kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.