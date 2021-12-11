Şırnak'ta kar kaplanları iş başında - Son Dakika

Şırnak'ta kar kaplanları iş başında

ŞIRNAK - Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı köy yolları ulaşıma açılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolları kapanınca özel idare ve köylere hizmet götürme birliği ekipleri iki gündür yol açıyor. Kar kalınlığının yarım metreye kadar çıktığı yollar ulaşıma açılıyor. Özel İdare Müdürü Remzi Turan karla mücadelenin başladığını söyledi. Turan, "Günlerdir ilçemizin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Ekip ve ekipmanlarımız ve araçlarımız kışa hazır kısa sürede bütün yollarımızı açtık. Şimdi kapalı yolumuz sadece Faraşin Yaylası var. Onu da açmaya çalışıyoruz" dedi.

Saha Şefi Cihat Akdağ ise 2 bin rakımlı dağ yamacına kurulu köy yollarını açtıklarını söyledi. Akdağ, "Hava sıcaklığı eksi 16 dereceye kadar düştü. Ekip arkadaşlarımızla beraber inşallah bu yıl köy yollarımızı açık tutmak için seferber olacağız" diye konuştu.