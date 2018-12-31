Şırnak'ta Kar Nedeniyle 2 İlçede Eğiteme Ara Verildi, 24 Köy Yolu Kapalı
1 saat önce
ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere
ve Beytüşşebap
ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak
'ta dün gece başlayıp, aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezde 2, Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta ise 19 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:50 Kaynak: DHA
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