Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Kar Nedeniyle 2 İlçede Eğitime Ara Verildi, 24 Köy Yolu Kapalı (2)

Şırnak'ta Kar Nedeniyle 2 İlçede Eğitime Ara Verildi, 24 Köy Yolu Kapalı (2)

31 dakika önce

ŞIRNAK'TA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİŞırnak'ta dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesinin ardından, valilik tarafından yapılan açıklamada, Şırnak merkez, merkeze bağlı köy ve beldelerde de 31 Aralık...

Şırnak'ta Kar Nedeniyle 2 İlçede Eğitime Ara Verildi, 24 Köy Yolu Kapalı (2), System.String[]
ŞIRNAK'TA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak'ta dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesinin ardından, valilik tarafından yapılan açıklamada, Şırnak merkez, merkeze bağlı köy ve beldelerde de 31 Aralık 2018 günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:00 Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Güncel
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