Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Şırnak- Siirt kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan çok sayıda araç kurtarıldı.

Kentte etkisini artıran kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Şırnak-Siirt kara yolunun Birini mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Şırnak'a gelmek isteyen Aslanbaşar ve Kaymakamçeşme köyündeki öğretmenleri taşıyan servisin bulunduğu 2 yolcu minibüsü olmak üzere çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdare ve karayolları ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Mahsur kalan araçlar çalışmanın ardından tekrar hareket etti.