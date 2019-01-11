Şırnak'ta Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak merkezde, kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Şırnak merkezde, kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.



Olumsuz hava koşullarına karşı Şırnaklı vatandaşların kapanan yollarda mağduriyet yaşamaması amacıyla başlatılan kar temizleme çalışmaları, 7 kepçe, 2 greyder, 1 tuzlama aracı ve 1 kar küreme aracıyla, şehrin birçok noktasında yoğun bir çalışma başlatıldı. Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ana arterler başta olmak üzere ara sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar temizliği başlattı. Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki günden bu yana buzlanmaya karşı 60 ton tuz kullanıldığı belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısı da yapıldı. - ŞIRNAK

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