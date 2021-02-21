Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Şırnak'ta kar ve tipi sonucu merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü merkeze bağlı Güneyçam, Uludere ilçesine bağlı Ortabağ, Beytüşşebap ilçesinin de Mezra, Gökçe, Çığlıca, Ilıcak, Cevizağacı, Dağaltı, Yeşilöz, Başağaç, Bölücek köyleri ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İki günden bu yana etkili olan kar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye, yüksek kesimlerde de 30 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleri ile ana arterleri kardan temizleyip, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Çocuklar ise aileleriyle evlerinin önünde kartopu oynayarak, karın keyfini çıkardı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kardan adam yapan Hacı Bilir, mahalledeki çocukları sevindirmek için onlarla kartopu oynadığını söyledi.

Kara hasret kaldıklarını dile getiren Bilir, "Çocuklar için kardan adam yaptım. Çocukluğumuzda bu coşkuyu yeterince yaşayamadık. Çocukken yaşamadığım heyecanı şimdi yaşadım. Bir an olsun çocuklarla çocukluğuma döndüm." dedi.