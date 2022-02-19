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Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

19.02.2022 11:28

- Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu Şırnak'ta kış etkisini sürdürüyor.

- Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kato Dağı eteklerinde ve 2 bin rakıma sahip olan ilçede 5 ay boyunca kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Soğuk hava ile birlikte dün akşamdan beri etkili olan kar, ilçe merkezi ve dağları beyaz örtüye bürüdü.

(SRD-AKK-Y)

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu
Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu
Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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