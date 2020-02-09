Şırnak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Şırnak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Şırnak'ta 3 gündür etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Şırnak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi, System.String[]

Şırnak'ta 3 gündür etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kentte etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı merkezde 30, kırsalda ise 50 santimetreye ulaştı.

Şehir merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü. Zincirsiz onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça araçlarını trafiğe çıkarmaması konusunda uyardı.

Öte yandan, kar nedeniyle kapanan Şırnak- Siirt ve Şırnak- Hakkari kara yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

26 köy yolu kapalı

Kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak'taki 26 köy ve bağlı 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışıyor.

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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