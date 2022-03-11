Kar yağışı ve sis etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı ve sis etkili oldu

11.03.2022 15:35

Şırnak merkezde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Şırnak merkezde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kent merkezinde yağmurun ardından etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının sürdüğü kentte, zaman zaman etkili olan sis görüş mesafesi 10 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, kazaların meydana gelmemesi için sürücülere uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve sis etkili oldu
Kar yağışı ve sis etkili oldu
Kar yağışı ve sis etkili oldu
Kar yağışı ve sis etkili oldu

YORUMLAR
500
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı ve sis etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
16:14 'Sil Baştan' şarkısını seslendiren Tuğba Özay'ın performansı düşük not aldı
16:04 ABD'de 1,5 trilyonluk onay: İçinde Ukrayna paketi de var!
15:50 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?
15:49 Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi
15:47 Kourtney Kardashian yine gündem oldu! Nişanlısı Travis Barker ile plaj görüntüleri dikkat çekti
15:47 Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 16:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kar yağışı ve sis etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement