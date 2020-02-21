Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarının tamamı tekrar ulaşıma açıldı.

Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarının tamamı tekrar ulaşıma açıldı.


Beytüşşebap'ta uzun zamandır etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı dağ köylerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu kapalı olan köy yollarının tamamının açıldığı kaydedildi. Kepçe operatörü Mikail Gök, karla mücadeleye aralıksız devam ettiklerini söyledi. Gök, "Kaymakamlığımız ve müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda köy yolları, ara mahalleler ve okul yollarını açmak için seferber oluyoruz. Bugün Ballı, Bölücek, Akçayol, Boğazöğren, Pirinçli ve Koyunoba köylerinin yollarını açtık. Şimdi genişletme çalışmalarımız başladı. Aylardır yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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