Şırnak'ta kardan yolları ulaşıma kapanan iki aileye ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kardan yolları ulaşıma kapanan iki aileye ulaşıldı - Son Dakika

Şırnak'ta kardan yolları ulaşıma kapanan iki aileye ulaşıldı

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalındı yer yer 7 metreye kadar ulaşırken, ekipler yaylada yaklaşık 1 aydır yolları kapalı olan iki aileye ulaştı.

Şırnak'ta kardan yolları ulaşıma kapanan iki aileye ulaşıldı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalındı yer yer 7 metreye kadar ulaşırken, ekipler yaylada yaklaşık 1 aydır yolları kapalı olan iki aileye ulaştı.


Beytüşşebap'a bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan iki aileye ulaşmak için kaymakamlık ve İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. 1 aydır kapalı olan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışan ekipler, 7 metre kalınlığındaki karla mücadele ediyor. 2450 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kalan iki aileye ulaşmaya çalışan ekipler, dozerle tek şerit yol açarak ilerliyor. Gece saatlerinde Abdulmenav Aslan'ın evine ulaşan ekipler burada sabahladı.


Aslan, "Aylardır buradayım. Ekiplerin gelmesi beni çok mutlu etti. Burada bulunan askeri üs bölgemiz sürekli bize yardım ediyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan, alay komutanımızdan. Oğlum bugün askerden geldi. Yollar açılırsa ailem buraya gelecek. 11 çocuk babasıyım. Burada yaşamak çok güzel. Hiçbir sıkıntım yok. Yukarı köyde de bir aile kalıyor. İnşallah yarın oraya da gidilecek" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Yeşilöz, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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