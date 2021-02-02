Şırnak'ta karla mücadele ekipleri bir yandan yolları açıyor bir yandan da hastaları taşıyor - Son Dakika

Şırnak'ta karla mücadele ekipleri bir yandan yolları açıyor bir yandan da hastaları taşıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta karla mücadele kapsamında gece gündüz çalışan ekipler, aynı zamanda hastaları da kurtarıyor. 2 gündür hasta olan 50 yaşındaki bir vatandaşa ulaşmak için ekipler 7 saatlik bir çalışma sonrası köye ulaşarak hastayı ambulansa yetiştirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Kaymakamlığa bağlı İlçe Özel İdare ekipleri, karla mücadelenin yanı sıra hastaları hastaneye yetiştirmeye de çalışıyor. Günlerdir yağan kar sonrası ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güneyyaka köyünde hastalanan Lokman Güzel isimli bir vatandaş için ekipler bir greyder ve loderle yol açma çalışmalarına başladı. 7 saat süren yol açma çalışması sonrası hastaya ulaşıldı. Ekibin aracına alınan hasta köy girişinde bekleyen ambulansa yetiştirildi.

Kepçe operatörü Mikail Gök 7 saattir kapalı olan yolu açmaya çalıştıklarını söylerdi. Gök, "Güneyyaka köyümüzde bulunan bir hastamız için yol açmaya çalışıyoruz. Hastamızı hastaneye ulaştırmak için hiç durmadan köye gidene kadar çalışacağız" dedi.

Dozer operatörü İrfan Cin ise "Köyümüzün yolu kapanmıştı, açmaya çalışıyoruz. Hastamıza çok kısa sürede ulaşmak istiyoruz. Ancak çok kar yağmış yolu açmakta güçlük çekiyoruz. Hastamızı ambulansa getirene kadar durmayacağız" diye konuştu.

Sağlık ekipleri, ambulansta yaptıkları ilk müdahale sonrası Güzel'i Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.