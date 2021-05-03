Şırnak'ta karlar eridi doğa yeşile büründü - Son Dakika

Şırnak'ta karlar eridi doğa yeşile büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber kar altında kalan dağlar yeşile büründü. Bölgeyi yeşile bürüyen meşe ormanları havadan görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber yüksek rakımlı Beşağaç köyündeki bal ormanları yeşile büründü. Dağlar arasında kıvranan köy yolu ormanla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Havadan görüntülenen bal ormanları görenleri kendine hayran bıraktı. Beytüşşebap ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köyüne yakın dağlık alanda yeşile bürünen bal ormanları erken gelen baharla beraber kısa sürede yeşerdi. Mehmet Temel isimli vatandaş her yıl fotoğraf çekmek için bal ormanlarına geldiğini söyledi. Temel, "Burası çok güzel bir yer özellikle bahar aylarında sürekli geliyoruz buraya. Çok güzel ağaçlar var. Fotoğraflar çekiyoruz. Gün boyu burada kalıyoruz" dedi.

Ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına ve ormanlarına akın eden arıcılar bal sezonunda dağlık bölgeleri tercih ediyor. Meşe ağaçlarından oldukça bal verimi alan arıcılar ise çoğunlukla Beşağaç ve Günyüzü köylerine geliyor.