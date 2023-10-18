Şırnak'ta 16 yaşındaki sevgilisini öldüren genç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Şırnak'ta evden çıktıktan 1 gün sonra cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme sevgilisi Ahmet Babat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

CANSIZ BEDENİ ÇAY KENARINDA BULUNDU

Uludere ilçesi Şenoba beldesinde oturan Firdevs Babat (16), 19 Ağustos 2022'de "Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum" diyerek evden çıktı ve geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarıyla çalışma başlatan jandarma, 1 gün sonra Firdevs'in, Hezil Çayı'nda 2 taş arasına sıkışmış cesedini buldu. İlk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda mermi ve darp izleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Firdevs'in akrabası olan sevgilisi Ahmet Babat (19), şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Babat, çocuğu kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması, görüldü. Sanık Babat'ın SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile Firdevs'in ailesi de yer aldı. Savcı, Babat'ın çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırmasını talep etti.

Firdevs Babat

"PİŞMANLIK DUYMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Mütalaaya karşı savunma yapan Firdevs Babat'ın ailesinin avukatı Aydın Altaç şunları söyledi: "Mütalaaya katılıyoruz. Ancak özellikle Ahmet Babat'ın ağabeyi Ramazan Babat'ın hukuki durumu ile ilgili iddiaları devamlı dile getiriyoruz. Bu olayın tasarlanarak yapıldığını düşünüyoruz. Ramazan'ın olayın faili sanık Ahmet ile birlikte kasten öldürme suçundan yargılanması gerektiğini belirtiyoruz. Ahmet'in pişmanlık duymadığını görüyoruz. İndirim uygulanmamasını talep ediyoruz. Ahmet'in anlatımlarında maktulün olay yerinden ayrılma iradesine rağmen, Ahmet'in eve gidip silahı alıp gelmesi, savunması karşısında maktulün kim tarafından olay yerinde tutulduğunu sorduğumuzda, tüm işaretler Ramazan'ı gösteriyor.

"SANIĞIN AĞABEYİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI"

Ramazan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Ahmet, maktulün yanından ayrılarak silah almaya gitmiştir. Sanığın eyleme karar vermesi, eyleme geçmesi süreleri göz önüne aldığında, 18 yaşından küçük maktulü öldürme kastını tasarlayarak yaptığı açıktır. Bu nedenle çocuğa karşı tasarlayarak öldürme suçundan da yargılanmasını, suçun ortaya çıkarılması yönünde mahkemeyi çelişkili ve yanıltıcı ifadeler vermesi, pişmanlık göstermemesi nedeniyle hakkında takdiri indirim maddelerinin uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Ahmet Babat

"İNDİRİMLER KADINA KARŞI DİĞER FAİLLERİ DE ETKİLİYOR"

Mütalaaya kısmen katıldığını belirten avukat Hediye Göçke Baykal da şunları kaydetti: "Tanık beyanları, olay yeri krokisi, sanığın alınan çelişkili savunmaları ortaya koymaktadır ki sanık olayı bir şahsın yardımı ile tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Tanık Ramazan Babat da bu suçun failidir. Firdevs'in tırnak aralarında 3. bir kişiye ait DNA örnekleri bulunmuştu. Bu 3. kişinin Ramazan Babat olduğunu düşünüyoruz. Tasarlayarak çocuğa karşı öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum. İndirim maddelerinden yararlanmamasını talep ediyoruz. İndirimler kadına karşı diğer failleri de etkiliyor. Kadına karşı şiddet ve benzer dosyalarda diğer faillere de örnek teşkil eden bu dosyalarda pişmanlığı da tespit edilmeyen sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep ediyoruz."

"KASTEN ÖLDÜRMEYE YÖNELİK BİR AMACIM YOKTU"

Savunma yapan Ahmet Babat ise "Kızı kimse orada tutmadı. Öyle bir niyetim olsaydı; yerleşim yerine o kadar yakında olmazdık. Kimsenin görmediği yerler vardı. Karakola yakındım. Ayrıca benim böyle bir eylemi gerçekleştirmeye önceden verdiğim bir karar olsaydı; daha uzak bir yer seçerdim. Olayda Firdevs'i kasten öldürmeye yönelik bir amacım yoktu. Daha önce de belirttiğim gibi pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Babat'ı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Babat hakkında ayrıca 3136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.