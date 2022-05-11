Şırnak'ta kaybolan zihinsel engellinin bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Şırnak'ta kaybolan zihinsel engellinin bulunması için çalışmalar sürüyor

11.05.2022 11:35
Şırnak'ta kaybolan zihinsel engellinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Şırnak'ın merkeze bağlı Kumçatı beldesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi, jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan 500 kişilik ekiple aranıyor.

Şırnak'ın merkeze bağlı Kumçatı beldesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi, jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan 500 kişilik ekiple aranıyor.

Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında 2 gün önce zihinsel engelli Mehmet Coşkun'dan (39) haber alamayan ailesi, Kumçatı Jandarma Karakoluna başvurdu.

Coşkun'un bulunması için jandarma, güvenlik korucuları ve çevre köylerden vatandaşların katılımıyla 500 kişilik arama ekibi oluşturuldu. Ekip, Gabar Dağı eteklerinde arama çalışmasını sürdürüyor.

Arama çalışmasına katılan Güneyce köyünden Bilgin Güngör, Coşkun'un 2 gün önce sabah evden ayrıldığını, kendisinden haber alınamaması üzerine durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi.

Bahar aylarında bitki örtüsünün fazla olması nedeniyle aramaların zorlaştığını belirten Güngör, "Jandarmamız, güvenlik korucularımız ve köy sakinleri tarafından aramalarımız devam ediyor. İnşallah Coşkun'u bir an önce sağ salim buluruz." dedi.

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Jandarma, Kumçatı, Engelli, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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