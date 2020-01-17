Şırnak'ta kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şırnak'ta kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan çifti, insansız hava araçları ve helikopter desteğiyle arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ta kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan çifti, insansız hava araçları ve helikopter desteğiyle arama çalışmaları sürüyor.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinden haber alınamıyor. İlçe merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan köyde arama çalışmalarına insansız hava araçları ve helikopterler de katıldı. Bölgeye indirilen AFAD, UMKEN, jandarma ve polis ekipleri gece gündüz arama çalışmalarına devam ediyor.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin, köylerindeki evlerinden 11 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine arama çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının kısmen uygun hale gelmesiyle birlikte 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme, iz takip köpek timleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 17 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Emeklilerin zamlı maaşları bugünden itibaren yatırılacak 18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:20:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]