Şırnak'ta, kayıp keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta, kayıp keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün - Son Dakika

Şırnak'ta, kayıp keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün

6 saat önce

Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci günİstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 17'nci günde havadan sürdürüldü.

Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 17'nci günde havadan sürdürüldü. Şimuni Diril'in, 12 Ocak 2019'da rahatsızlanması sonucu köyden askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen ve olumsuz hava şartlarına rağmen çalışma yürüten Jandarma Özel Harekat timleri, 17'nci günde karadan aramanın imkansız hale gelmesi üzerine iz takip köpekleri ile geri çağrıldı. Hava şartları uygun olduğu anlarda, insansız hava araçları (İHA) ile bölgede arama çalışmaları, havadan sürdürülüyor.

ŞİMUNİ DİRİL, GEÇEN YIL RAHATSIZLANINCA ASKERİ HELİKOPTERLE ALINMIŞ

Öte yandan Şimuni Diril'in, 12 Ocak 2019'da Kovankaya köyünde rahatsızlanması sonucu askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan jandarma komando özel harekat timi ve beraberindeki sağlık personelinin taşındığı Sikorsky tipi 2 helikopter, Şimuni Diril için Kovankaya köyüne havalanmıştı. Köyden alınan Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi edilmişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

Şırnak'ta, kayıp keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün

Beytüşşebap, İstanbul, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta, kayıp keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]