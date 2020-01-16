Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 5 gündür haber alınamayan Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 5 gündür haber alınamayan Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak İlimiz Beytüşşebap ilçesi, Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin, köylerindeki evlerinden 11 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine, havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının kısmen uygun hale gelmesiyle birlikte 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte Olay Yeri İnceleme, İz Takip Köpek Timleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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