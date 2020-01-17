Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak'tan beri haber alınamayan Süryani çifti arama çalışmaları olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.

Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak'tan beri haber alınamayan Süryani çifti arama çalışmaları olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle arama faaliyetlerinin karadan yürütülmesinin zorlaştığını, yolun açılması için özel idare ekiplerini yönlendirdiklerini söyledi.

Çığ tehlikesi bulunduğu için havadan izleme yaptıklarını belirten Pehlivan, bunun daha etkili bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Pehlivan, "Çünkü karadan belli noktalara kadar ilerleyebiliyorsunuz. Jandarma ve AFAD ekiplerimiz şu anda orada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şu ana kadar ulaşamadık ama çiftin ailesiyle irtibat halindeyiz." diye konuştu.

Kayıp çiftin ailesinin de arama faaliyetlerine katıldığını anlatan Pehlivan, nasıl kaybolduklarına dair bilgi edinemediklerini söyledi.

Süryani çiftle köyde 3-4 kişinin daha yaşadığını belirten Pehlivan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi köyleri olduğu için kışın da orada kalmak istiyorlar. Bu seneye kadar da kalıyorlardı. Sadece akrabalarının en son görüşmelerinde köyde olduklarını ama bir sonraki telefonla aramalarında ulaşamadıklarını oğlu ifade etti. Şu anda kaybolmalarının nereden kaynaklandığını tespit edebilmiş değiliz."

Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz-Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak'tan beri haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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