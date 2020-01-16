Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok - Son Dakika

Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok

6 saat önce

İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in 6 gün önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan anne ve babasından hala haber alınamadı.

Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok, System.String[]

İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in 6 gün önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan anne ve babasından hala haber alınamadı.

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan anne ve babası Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ziyareti esnasında kayboldukları belirlenen çiftin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgenin karla kaplı olması nedeniyle zorlu şartlarda süren aramalar İnsansız Hava Araçları (İHA) desteğiyle sürüyor.

Öte yandan papaz Remzi Diril, İstanbul'dan gelerek anne ve babası için yapılan arama çalışmalarına katıldı.


Beytüşşebap, İstanbul, Şırnak, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, Adalar'daki fayton ve atları 75 milyon TL'ye kamulaştıracak
Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız İbb'ye açtığı davayı kazanan işçi konuştu İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]