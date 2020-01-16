Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok (2) - Son Dakika

Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok (2)

6 saat önce

VALİLİK: ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİN KATILIMIYLA ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORİstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in 6 gün önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan annesi Hürmüz ile babası Şimunu Diril'in arama çalışmalarıyla ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok (2), System.String[]

VALİLİK: ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİN KATILIMIYLA ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in 6 gün önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan annesi Hürmüz ile babası Şimunu Diril'in arama çalışmalarıyla ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Arama çalışmalarının Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla devam ettiğini belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beytüşşebap ilçesi, Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin, köylerindeki evlerinden 11 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine, havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının kısmen uygun hale gelmesiyle birlikte 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme, iz takip köpek timleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir."


Şırnak Valiliği, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:45 Kaynak: DHA
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