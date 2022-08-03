Şırnak'ta kelebek istilası - Son Dakika
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Şırnak'ta kelebek istilası

03.08.2022 22:40
Şırnak'ta kelebek istilası

Şırnak'ta kelebek istilası Şırnak'ta sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı.

Şırnak'ta kelebek istilası

ŞIRNAK - Şırnak'ta sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlar gece dışarı çıkmadı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge vatandaşları evlerine haps etti. ışıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde yüz binlerce çekirge akşam vakti sokak lambalarına toplandı. Evlerine haps olan köylüler gece karanlığında kalmak zorunda kaldı. Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor. 1 hafta sürecek olan istila havalar soğuyunca kayboluyor. Ömer Engin adında bir çocuk çekirgelerden dolayı evden dışarı çıkamadıklarını söyledi. "her yıl böyle oluyor herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Bizde uzaktan bakıyoruz. "dedi.

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Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kelebek istilası - Son Dakika

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