Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Kent Meydanı İçin İlk Kepçe Vuruldu

Şırnak'ta Kent Meydanı İçin İlk Kepçe Vuruldu

27 dakika önce

Terör örgütü tarafından büyük bir kısmı tahrip edilen Şırnak merkezde, inşa ve ihya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şırnak'ta Kent Meydanı İçin İlk Kepçe Vuruldu, System.String[]
Terör örgütü tarafından büyük bir kısmı tahrip edilen Şırnak merkezde, inşa ve ihya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şırnak şehir merkezinin inşası için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, şehrin tarihi Kent Meydanı için de ilk kepçe vurularak yapım çalışmalarına başlandı. Kentin kültürel dokusuna uygun olarak yapılacak olan yeni "Kent Meydanı" çalışma alanına gelerek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, projenin ayrıntılarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bedirhanoğlu, hayata geçirilecek yeni projelerle şehrin kaderini değiştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Şehrin kaderini değiştirmek için çıktığımız yolda şu ana kadar güzel şeyler başardık. Şehre yeni kazandıracağımız kent meydanı ile başarımızı daha da pekiştireceğiz" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:34 Kaynak: İHA

Yıldırım Turan, Şırnak, Güncel
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