Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

ŞIRNAK'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Şırnak'ta 46 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye, KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Valilikte yapılan törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuş, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'na Şırnak'ta 170 kişinin katıldığını söyledi. Bölgede yürütülen terörle mücadeleye de değinen Vali Pehlivan, "Gerek Kıbrıs'ta gerek öncesinde Kore'de daha ileriye gidersek kurtuluş savasında Çanakkale de biz bu topraklara geldiğimiz günden itibaren bin yıldır verdiğimiz bu mücadelede ve evveliyatın da hep birlikte olduk. Omuz omuza olduk. Kıbrıs Barış Harekatı aradan 45 yıl geçti ve ülkemiz devletimiz barış harekatı gerçekleştirdi. Barış Pınarı Harekatı amaç aynıydı. Barışı tesis etmek, huzuru tesis etmek ve daimi kılmaktır. Bu mücadeleyi iyilikler anlamında dünyaya, coğrafyamıza barışı tesis etmek anlamında biz bu mücadeleyi yılmadan kararlılıkla sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitler ve gaziler vermeye de devam ediyoruz. Buradaki amaç hedef inşallah gelecek nesillere daha güvenli daha huzurlu daha müreffeh bir yaşam ortamı sağlamak" dedi.