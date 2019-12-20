Şırnak'ta "Kıran-9", Hakkari'de "Kıran-10" operasyonları başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 'Kıran-9', Hakkari'de 'Kıran-10' operasyonları başlatıldı - Son Dakika

Şırnak'ta "Kıran-9", Hakkari'de "Kıran-10" operasyonları başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

Şırnak'ta

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.


Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca aynı anda iki kritik bölgede daha binlerce personelin katılımıyla operasyon başlatıldı. Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personelden oluşan 84 operasyonel tim görev alıyor.


Hakkari'de yine bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu" başlatıldı. Operasyona Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personelden oluşan 48 operasyonel tim katılıyor. - ANKARA

Hakkari, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon
HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri
16:03 Erdoğan, ABD'den yaptırıma karşılık veririz: 'Biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz' - Son Dakika Haber
16:03 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber
16:00 Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika Haber
15:54 30 tonluk su deposunu çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
15:49 JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika Haber
15:36 Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Son Dakika Haber
15:24 Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:07:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta "Kıran-9", Hakkari'de "Kıran-10" operasyonları başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]