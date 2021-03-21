Şırnak'ta kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Şırnak'ta kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

21.03.2021 18:17
Şırnak'ta kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, arazide oynarken buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu öldü.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, arazide oynarken buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan çocuklar, patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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