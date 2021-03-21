Şırnak'ta kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuklar, patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

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