Şırnak'ta Kişisel Gelişim Semineri
1 saat önce
Şırnak Üniversitesinde kişisel gelişim semineri düzenlendi.
Şırnak Üniversitesinde kişisel gelişim semineri düzenlendi.
15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda Şırnak Üniversitesi AK Gençlik Topluluğunca düzenlenen seminerde Kişisel Gelişim Uzmanı Uğur Karaba, katılımcılara hitap etti.
Gençlerin gelişimi için üniversite döneminin son derece önemli olduğunu belirten Karaba, kitap okumanın önemine değindi.
Programa, öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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