Şırnak'ta Kişisel Gelişim Semineri

Şırnak Üniversitesinde kişisel gelişim semineri düzenlendi.

Şırnak Üniversitesinde kişisel gelişim semineri düzenlendi.



15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda Şırnak Üniversitesi AK Gençlik Topluluğunca düzenlenen seminerde Kişisel Gelişim Uzmanı Uğur Karaba, katılımcılara hitap etti.



Gençlerin gelişimi için üniversite döneminin son derece önemli olduğunu belirten Karaba, kitap okumanın önemine değindi.



Programa, öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de katıldı.

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