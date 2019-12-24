Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Son Dakika

Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur

6 saat önce

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı.

Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur, System.String[]

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor.


Şırnak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
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