Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

23.04.2022 11:48
Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Şırnak kömür ocakları döküm sahasında Mehmet Halil Külter (32) yönetimindeki kamyon, kömür boşaltıldığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü Külter ile kamyonda bulunan Hacı Acar (21), 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Külter hastanede doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların yakınları hastaneye akın etti. Hayatını kaybeden Külter'in yakınları hastane önünde gözyaşlarını tutamadı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
500
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement