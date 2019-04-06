Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Konferans

Şırnak'ta Konferans

31 dakika önce

Şırnak'ta Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik kanser konulu konferans verildi.

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Şırnak'ta Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik kanser konulu konferans verildi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünce, Aile Destek Merkezinde düzenlenen konferansta, sosyolog Erdal Ekinci, kanser hastalığı hakkında kursiyerleri bilgilendirdi.

Rehberlik ve psikolojik danışmanı Diyar Gören de kanserle mücadele konusunda kursiyerlere bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Ekinci, Şırnak, Güncel
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