Şırnak'ta Konser
29 dakika önce
AK Parti Şırnak Kadın Kolları tarafından "birlik ve beraberlik* konseri düzenlendi.
AK Parti Şırnak
Kadın Kolları tarafından "birlik ve beraberlik* konseri düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konserde konuşan AK Parti Şırnak Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice
Atan, kadınların her türlü mutluluğu hak etiğini söyledi.
Atan, en büyük dertlerinin insanların refah dolu bir yaşam sürmesi olduğunu aktardı.
Daha sonra konser verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:36 Kaynak: AA
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