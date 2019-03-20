Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Konser

Şırnak'ta Konser

29 dakika önce

AK Parti Şırnak Kadın Kolları tarafından "birlik ve beraberlik* konseri düzenlendi.

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AK Parti Şırnak Kadın Kolları tarafından "birlik ve beraberlik* konseri düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konserde konuşan AK Parti Şırnak Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, kadınların her türlü mutluluğu hak etiğini söyledi.

Atan, en büyük dertlerinin insanların refah dolu bir yaşam sürmesi olduğunu aktardı.

Daha sonra konser verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:36 Kaynak: AA

AK Parti, Şırnak, Güncel
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