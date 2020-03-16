Şırnak'ta konut kura çekimi koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta konut kura çekimi koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Şırnak'ta konut kura çekimi koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan konutların kura çekimi, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi.

Şırnak'ta konut kura çekimi koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan konutların kura çekimi, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan 754 konutun, Şırnak Gençlik Merkezi Salonu'nda bugün yapılması planlanan kura çekimi programının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla ertelendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında, kapalı mekanlarda yapılacak faaliyetler durdurulduğundan dolayı bugün saat 13.00'te Gençlik Merkezi'nde yapılması planlanan Yeni Mahalle kura çekimi, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kura çekimi ile ilgili bilgi, birkaç gün içerisinde halkımızla paylaşılacaktır."

Koronavirüs, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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