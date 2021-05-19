ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika

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ŞIRNAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy düzenlenerek kutlandı.

Şırnak Valiliği'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı programla kutlandı. Sabah Atatürk anıtına çelen konulması ile başlayan program öğleden sonra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılmasıyla devam etti. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.