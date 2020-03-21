Şırnak'ta Korona virüs tedbirli kura çekimi - Son Dakika
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Şırnak'ta Korona virüs tedbirli kura çekimi

6 saat önce

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan TOKİ konutları Korona virüs nedeniyle hak sahipleri katılmadan mahalle muhtarı, emniyet müdürlüğü personeli, kamara kaydı ve noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Korona virüs tedbirli kura çekimi, System.String[]

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan TOKİ konutları Korona virüs nedeniyle hak sahipleri katılmadan mahalle muhtarı, emniyet müdürlüğü personeli, kamara kaydı ve noter huzurunda gerçekleştirildi.


Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen TOKİ konut kura çekiminde görevlilerin maske ve eldiven takması dikkat çekti. Kura çekimi ile ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, "Şırnak'ta terörden dolayı evleri zarar gören vatandaşlarımız için devletimiz tarafından yapılan konutlarımız, çevre ve şehircilik il müdürlüğümüzce noter huzurunda teslim edilmektedir. Bilindiği üzere Korona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak, hızla yayılmaktadır. Kalabalık ortamlarda fazla durmamak, bu salgının yayılmaması için önem arz ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu ve Şırnak Valiliğimiz önerileri doğrultusunda, ayın 16'sında yeni mahallede yapımı tamamlanan konutların kura çekimi Korona virüs nedeniyle ertelenmişti. Vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için, konut sıkıntısı çekmemeleri adına çevre ve şehircilik müdürlüğümüz komisyon gözetiminde, komisyonumuzda mahalle muhtarı, emniyet müdürlüğü personeli, kamara kaydı ve noter huzurunda kura çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Yeni Mahallede yapımı tamamlanan 754 konutun bu gün 556 adedini bu gün vatandaşlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. Bu gün kurasını çektiklerimiz ile beraber Şırnak merkezde 3 bin 578 konutun kura çekimin gerçekleştirmiş olacağız. Mayıs ve Haziran ayına kadar bütün konutların hak sahiplerine teslimatını gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Korona virüs salgını dolayısıyla hak sahiplerinin katılmadığı kura çekimleri noter huzurunda ve kamera kaydına alınarak yapıldı. - ŞIRNAK

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:00 Kaynak: İHA

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