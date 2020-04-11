Şırnak'ta koronavirüs karantinasında olduğu yurttan kaçan genç yakalandı - Son Dakika

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Şırnak'ta koronavirüs karantinasında olduğu yurttan kaçan genç yakalandı
43 dakika önce
Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı.
Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta Kovid-19 şüphesiyle bir yurtta karantinada bulunan 23 yaşındaki M.Ç, buradan kaçarak Cizre ilçesine geldi.
M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, genci Nur Mahallesi Yafes Caddesi'nde yakaladı.
M.Ç, gerekli tedbirleri alarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan Cizre Belediyesi ekipleri, M.Ç'nin temas ettiği bölgede dezenfekte çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:28 Kaynak: AA
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