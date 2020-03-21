Şırnak'ta koronavirüs tedbirli TOKİ kura çekimi - Son Dakika
Son Dakika Genel Şırnak'ta koronavirüs tedbirli TOKİ kura çekimi - Son Dakika

Şırnak'ta koronavirüs tedbirli TOKİ kura çekimi

6 saat önce

Şırnak'ta koronavirüs tedbirli TOKİ kura çekimi Kamera kaydı alınarak terör mağdurları için TOKİ konutlarının kurası çekildi Koronavirüs salgını dolayısıyla hak sahipleri kura çekimine katılmazken, kuralar kamera kaydı ve noter huzurunda çekildi Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan...

Şırnak'ta koronavirüs tedbirli TOKİ kura çekimi

Kamera kaydı alınarak terör mağdurları için TOKİ konutlarının kurası çekildi

Koronavirüs salgını dolayısıyla hak sahipleri kura çekimine katılmazken, kuralar kamera kaydı ve noter huzurunda çekildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan TOKİ konutları koronavirüs nedeniyle hak sahipleri katılmadan mahalle muhtarı, emniyet müdürlüğü personeli, kamara kaydı ve noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen TOKİ konut kura çekiminde görevlilerin maske ve eldiven takması dikkat çekti. Kura çekimi ile ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, "Şırnak'ta terörden dolayı evleri zarar gören vatandaşlarımız için devletimiz tarafından yapılan konutlarımız, çevre ve şehircilik il müdürlüğümüzce noter huzurunda teslim edilmektedir. Bilindiği üzere koronavirüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak, hızla yayılmaktadır. Kalabalık ortamlarda fazla durmamak, bu salgının yayılmaması için önem arz ediyor. Dünya sağlık örgütü, sağlık bakanlığı koronavirüs bilim kurulu ve Şırnak valiliğimiz önerileri doğrultusunda, ayın 16'sında yeni mahallede yapımı tamamlanan konutların kura çekimi koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için, konut sıkıntısı çekmemeleri adına çevre ve şehircilik müdürlüğümüz komisyon gözetiminde, komisyonumuzda mahalle muhtarı, emniyet müdürlüğü personeli, kamara kaydı ve noter huzurunda kura çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Yeni Mahallede yapımı tamamlanan 754 konutun bu gün 556 adedini bu gün vatandaşlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. Bu gün kurasını çektiklerimiz ile beraber Şırnak merkezde 3 bin 578 konutun kura çekimin gerçekleştirmiş olacağız. Mayıs ve Haziran ayına kadar bütün konutların hak sahiplerine teslimatını gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla hak sahiplerinin katılmadığı kura çekimleri noter huzurunda ve kamera kaydına alınarak yapıldı.

Şırnak'ta koronavirüs tedbirli TOKİ kura çekimi

Koronavirüs, Şırnak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:01 Kaynak: İHA

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