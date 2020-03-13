Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

6 saat önce

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmasıŞIRNAK'ta vatandaşların ortak kullandığı alanlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

ŞIRNAK'ta vatandaşların ortak kullandığı alanlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Şırnak Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçları, yolcu durakları, hastane, okul, cami, resmi kurumlar, parklar ve bankamatiklerde dezenfekte uygulaması yaptı. Belediye Başkanvekili İhsan Gören, insanların temasta bulunduğu bütün ortak alanların dezenfekte edildiğini söyledi. Alınan önlemlerle virüsün bulaşmasını önlemeye çalıştıklarını kaydeden Gören, şunları söyledi: "Dünya gündemini işgal eden koronavirüse karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Şırnak'ta önlemler almaya çalıştık. İlk olarak ilgili birimlerimiz ile ne yapacağımızı tartıştık. Bu çerçevede özellikle toplu taşım araçları, öğrenci servisleri, şehir içi minibüsler, il içi çalışan diğer toplu taşım araçlarının dezenfeksiyonunu yaptık. Şehir içi durakların dezenfeksiyonunu yaptık. Bunların dışında insanların toplu olarak bulunduğu bütün alanlarda, kıraathanelerde, kafelerde, lokantalar ve restoranlarda sıkı denetimler yapıp hijyen kurallarına uyup uyulmadığı konusuna baktık. Hayvan barınakları, ahırlar, ağıllar ve kümeslerin dezenfeksiyonunu yaptık. Parklarda, bahçelerde bulunan banklarda hijyenin sağlanması için dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. İbadethaneler, okullar, okul bahçeleri bizim çalışma alanlarımızın içinde bulunan dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağı alanlar içerisinde. Çocuk parkları ve oyun alanları çalışma alanlarımız içerisinde bulunuyor. Şehir merkezinde daha önce caddeleri 2 defa suluyorduk. Bundan sonra yağmurun olmadığı zamanlarda her gün sulama çalışmalarımızı yapacağız. Hızlı bir çalışmaya girdik. Bütün ekiplerimiz teyakkuz içerisindeler. Aynı zamanda dezenfeksiyon çalışması yapan firmalarla birlikte çalışıyoruz. Aldığımız tedbirler inşallah koronavirüsü bizden uzak tutacaktır."

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Şırnak Belediyesi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:51 Kaynak: DHA
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