Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla taburcu oldu

ŞIRNAK'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen, 6'sı güvenlik görevlisi 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Kentte, farklı tarihlerde 'Covid-19' testleri pozitif çıkan, 6'sı güvenlik görevlisi 9 kişi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Koronavirüs tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşen 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Taburcu olan hastalar, tedavileri sürecinde kendileri için özveriyle mücadele eden sağlıkçılara teşekkür etti.