Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ta Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Şırnak'ta Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Şırnak'ta Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Şırnak'ta Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 2018 yılı aralık ayı toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz başkanlığında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yılmaz, "Nuh'un Gemisi ile Umuda Yelken Açmak" projesi hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:02 Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Başsavcı, Şırnak, Güncel
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