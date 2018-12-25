Şırnak'ta Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Şırnak'ta Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.
Şırnak
'ta Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı
Koruma Kurulu 2018 yılı aralık ayı toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz
başkanlığında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Yılmaz, "Nuh'un Gemisi ile Umuda Yelken Açmak" projesi hakkında bilgi verdi.
Toplantıya, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz
ve kurum müdürleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:02 Kaynak: AA
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