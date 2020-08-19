Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı - Son Dakika

Şırnak Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi, salgının yayılmasının ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesinin engellenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle örgüte müzahir yapılanmaların koordinesinde provokatif eylemler, yürüyüş, basın açıklaması, müzahir kitlenin provoke edilerek şiddet içerikli sokak eylemleri çıkarma, kaos ortamı yaratmaya çalışılabileceği, araç, iş yeri yakma, yol kapama, korsan gösteri ve taşlı, molotoflu ve el yapımı patlayıcıyla başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına saptırılarak toplumsal olaylar çıkartabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Bu eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu aktarılan açıklamada, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkede ise yaklaşık 250 bin vatandaşın hastalanmasına 5 bin 990'dan fazlasının da vefat etmesine sebep olan salgının planlanan eylem ve etkinlikle nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesine istinaden valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür gibi dağıtılması, afiş ve pankart asılması etkinliklerin il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, 19 Ağustos 2020 günü saat 00.01'den 2 Eylül 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."