Şırnak'ta köy okullarında öğrencilerin saç kesimi yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta köy okullarında öğrencilerin saç kesimi yapıldı

06.04.2022 16:10
Şırnak'ta köy okullarında öğrencilerin saç kesimi yapıldı

Cizre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı gerçekleştirildi.

Cizre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı gerçekleştirildi.

Cizre Halk Eğitimi Merkezi tarafından köy öğrencilerine yönelik organize edilen saç kesim ve bakımına öğrenciler ilgi gösterdi.

Usta öğreticileri, Varlık İlk-Ortaokulu, Bozalan İlk-Ortaokulu ile Kiriş İlkokulundaki öğrencilerin saçlarını kesti, bakımını yaptı.

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Halk Eğitimi Merkezi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta köy okullarında öğrencilerin saç kesimi yapıldı - Son Dakika


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