Şırnak'ta köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Şırnak'ta köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri, kar nedeniyle yola kapalı olan köye kepçe yardımıyla giderek yüksek ateş şikayeti bulunan çocuğu hastaneye ulaştırdı.

Şırnak'ta köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri, kar nedeniyle yola kapalı olan köye kepçe yardımıyla giderek yüksek ateş şikayeti bulunan çocuğu hastaneye ulaştırdı.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyünde rahatsızlanan çocukları için harekete geçen aile 112 acil servisten yardım istedi. Sağlık ekibi kardan dolayı kapanan yolda mahsur kalınca Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekiplerinden yolları açmaları istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kepçe yardımı ile yolu açtı. Sağlık ekipleri, kepçe operatörünün yanına oturarak köye ulaştı. Hasta yapılan ilk tedavilerinin ardından kepçelerle ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu iyi olduğu öğrenildi.


Kepçe operatörü Mikail Gök, "Kardan dolayı kapanan yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hastalanan bir ailenin yolları kapalı olduğu bilgisi üzerine İlçe Özel İdare ekipleri olarak sağlıkçı arkadaşlarla beraber köye kadar gittik. Hastalara ulaştık ve kepçeyle ambulansın bulunduğu alana kadar getirdik. Hepsinin durumu iyi" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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