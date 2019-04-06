Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Kudüs" Konulu Konferans

Şırnak'ta "Kudüs" Konulu Konferans

40 dakika önce

Şırnak'ta "Kudüs" konulu konferans düzenlendi.

Şırnak'ta
Şırnak'ta "Kudüs" konulu konferans düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen konferansa, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler katıldı.

Kudüs'ün siyasal tarihine değinen Güler, "Kudüs Müslümanların nezdinde önemli bir yere sahip. Çünkü Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan üç mescitten birine ev sahipliği yaptığı bir şehir." dedi.

Programa, öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:04 Kaynak: AA

Kudüs, Şırnak, Güncel
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