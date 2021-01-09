Şırnak'ta kuraklık endişesi - Son Dakika

Şırnak'ta kuraklık endişesi

09.01.2021 12:08

Şırnak'ta kuraklık endişesi Geçtiğimiz yıllarda kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgelere bu sene henüz kar yağmadı Kış uykusuna yatmayan bal arıları sıcaklardan dolayı telef oldu Şırnak'ta, geçtiğimiz yıllarda kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgelere henüz kar yağmadı.

Şırnak'ta kuraklık endişesi

Geçtiğimiz yıllarda kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgelere bu sene henüz kar yağmadı

Kış uykusuna yatmayan bal arıları sıcaklardan dolayı telef oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta, geçtiğimiz yıllarda kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgelere henüz kar yağmadı. Kış uykusuna yatmayan bal arıları sıcaklardan dolayı telef olurken vatandaşlar, kuraklık nedeni ile tedirginlik yaşamaya başladı.

Şırnak'ta hemen her yıl metrelerce karın yağdığı bölgelerde bu sene henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Aylarca beyazlar içinde kalan dağ zirvelerinde bile kar kalınlığı yarım metreyi geçmedi. Hayvancılık ve arıcılık bölgesi olan Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde vatandaşlar cuma günü kar ve yağmur duasına çıktı.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yayla kenti Beytüşşebap'ta bu yıl istenilen karın henüz yağmadığını söyledi. Aşan, "Küresel ısınma maalesef bölgemizi de etkisi altına aldı. Çok tedirginiz inşallah kar yağar. Bölgemiz yaylalarla dolu, eğer kar ve yağmurlar yağmazsa eski verimi alamayız. Eskiden metrelerce kar yağıyordu, şimdi hiç kar yok" dedi.

"Kuraklık tam anlamıyla yaylalarımızda etkili oluyor"

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise ilçelerinde cuma günleri kar ve yağmur duasına çıktıklarını söyledi. Ürek, "İçme suyumuzda azalma oldu ve başka bölgelerden ek borularla suyu temin ediyoruz. Kuraklık tam anlamıyla yaylalarımızda etkili oldu. İnşallah ümit ediyorum kar ve yağmur yağar dağlarımız eskisi gibi olur. Bu dönemde beyazlara bürünmesi gereken dağlar şimdi kurak" diye konuştu.

Arıcı Metin Ataman ise kış uykusuna yatması gereken arıların sıcaklarda dışarı çıkmasıyla telef olduğunu söyledi. Ataman, "Bölgemizde her yıl kış aylarında uykuya bırakılan bal arılarımız ne yazık ki küresel ısınmayla beraber telef oluyor. Sebebi, kışın 4 ay boyunda yuvalarında kalan ve soğuklardan dolayı sadece balını tüketerek kışı geçiren arılar bu yıl dışarı çıkıp yiyecek bir şeyler bulamayınca tüm stok için bıraktığımız balları tüketti. Artık açlıktan ölüyorlar" şeklinde konuştu.

Şırnak'ta kuraklık endişesi
Şırnak'ta kuraklık endişesi
Şırnak'ta kuraklık endişesi
Şırnak'ta kuraklık endişesi

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kuraklık endişesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi 2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi         
11:20
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış         
10:16
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 12:18:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta kuraklık endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei