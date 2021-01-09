Şırnak'ta kuraklık endişesi - Son Dakika

Şırnak'ta kuraklık endişesi

Geçtiğimiz yıllarda kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgelere bu sene henüz kar yağmadı

Kış uykusuna yatmayan bal arıları sıcaklardan dolayı telef oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta, geçtiğimiz yıllarda kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgelere henüz kar yağmadı. Kış uykusuna yatmayan bal arıları sıcaklardan dolayı telef olurken vatandaşlar, kuraklık nedeni ile tedirginlik yaşamaya başladı.

Şırnak'ta hemen her yıl metrelerce karın yağdığı bölgelerde bu sene henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Aylarca beyazlar içinde kalan dağ zirvelerinde bile kar kalınlığı yarım metreyi geçmedi. Hayvancılık ve arıcılık bölgesi olan Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde vatandaşlar cuma günü kar ve yağmur duasına çıktı.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yayla kenti Beytüşşebap'ta bu yıl istenilen karın henüz yağmadığını söyledi. Aşan, "Küresel ısınma maalesef bölgemizi de etkisi altına aldı. Çok tedirginiz inşallah kar yağar. Bölgemiz yaylalarla dolu, eğer kar ve yağmurlar yağmazsa eski verimi alamayız. Eskiden metrelerce kar yağıyordu, şimdi hiç kar yok" dedi.

"Kuraklık tam anlamıyla yaylalarımızda etkili oluyor"

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise ilçelerinde cuma günleri kar ve yağmur duasına çıktıklarını söyledi. Ürek, "İçme suyumuzda azalma oldu ve başka bölgelerden ek borularla suyu temin ediyoruz. Kuraklık tam anlamıyla yaylalarımızda etkili oldu. İnşallah ümit ediyorum kar ve yağmur yağar dağlarımız eskisi gibi olur. Bu dönemde beyazlara bürünmesi gereken dağlar şimdi kurak" diye konuştu.

Arıcı Metin Ataman ise kış uykusuna yatması gereken arıların sıcaklarda dışarı çıkmasıyla telef olduğunu söyledi. Ataman, "Bölgemizde her yıl kış aylarında uykuya bırakılan bal arılarımız ne yazık ki küresel ısınmayla beraber telef oluyor. Sebebi, kışın 4 ay boyunda yuvalarında kalan ve soğuklardan dolayı sadece balını tüketerek kışı geçiren arılar bu yıl dışarı çıkıp yiyecek bir şeyler bulamayınca tüm stok için bıraktığımız balları tüketti. Artık açlıktan ölüyorlar" şeklinde konuştu.