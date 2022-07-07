Polis, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı - Son Dakika
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Polis, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı

07.07.2022 16:48

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyardı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyardı.

Polis ekipleri, Vakıfkent mahallesi semt pazarındaki kurban satış alanında vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık, tantanacılık, tırnakçılık ve sahte para gibi konularda bilgilendirme broşürleri dağıtarak uyarıcı afişler astı.

Polis memuru İrfan Kumaş, vatandaşlara emniyet tedbirlerini anlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Paranın sahte mi gerçek mi olduğu 12 farklı yöntemle anlaşılabiliyor. Bunların bazıları alet ve cihazlarla tespit ediliyor. Biz de kurban yerlerinde göz ve el yordamıyla dokunarak sahte paranın ve gerçek paranın birbirinden nasıl ayrılabileceğini anlatıyoruz. Kurban satışlarında yüklü paralar olduğu için kurban satıcıların işi aceleye getirmemelerini ve 1 yıllık emeklerinin boşa gitmemesi için paralarını yavaş ve dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz."

Kurban satıcısı Selahattin Yılmaz da polis ekiplerine bilgilendirmelerden dolayı teşekkür etti.

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Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı Kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı - Son Dakika

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