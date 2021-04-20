Şırnak'ta merada hayvan otlatırken akıma kapılan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Ağır yaralanan Koçak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sulak köyünde merada hayvan otlatan Orhan Koçak, kopan yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı