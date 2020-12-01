Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi - Son Dakika

Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi

01.12.2020 13:37
Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi, System.String[]

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretti.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretti.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı'nda öğretmenlerin gözetiminde çalışan öğrenciler, kişinin temasa gerek kalmadan ellerini dezenfekte etmesini ve ateşini ölçmesini sağlayan cihazı yapmayı başardı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mirza Cazım, AA muhabirine, Şırnak genelinde mesleki ve teknik eğitim anlamında çok büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin maske üretimi konusunda önemli hizmetler sunduğunu belirten Cazım, şöyle konuştu:

"Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de üretimini yaptığı sensörlü cihazla kişinin ateş ölçümünü yapıyor ve dezenfektan ihtiyacını karşılıyor. Şırnak gibi genç nüfusun çok yoğun olduğu ilimizde mesleki ve teknik eğitim alanındaki gelişmeler bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü istihdama dönük çok güzel gelişmeler var. Bazı meslek liselerimiz ile Halk Eğitim Merkezimizde döner sermayeye geçtik. Bu da öğrencilerimizin ve çok kıymetli hocalarımızın üretime geçmesini sağladı."

-" Elazığ'dan siparişler geldi"

Okul Müdürü Mehmet Bulut, "Meslek lisesi memleket meselesidir." şuuruyla çalıştıklarını, mobilya başta olmak üzere çok sayıda eşya üretimi yaptıklarını vurguladı.

Salgınla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bulut, "Sensörlü el dezenfektan aparatı tasarladık. Projenin başarılı olması dolayısıyla yoğun sipariş almaya başladık. Elazığ'dan siparişler geldi. Gelen siparişleri karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi İlkay Çakır ise öğretmen ve öğrencilerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sensörlü dezenfektan cihazımıza gelen kişinin, sadece elini altına uzatmasıyla hem dezenfektan ihtiyacı karşılanıyor hem de ateşi ölçülüyor." dedi.

Anadolu Lisesi, Şırnak, Milli, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi - Son Dakika


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