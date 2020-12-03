Şırnak'ta mesleki eğitim ile istihdam artışı hedefleniyor - Son Dakika

Şırnak'ta mesleki eğitim ile istihdam artışı hedefleniyor

03.12.2020 12:27
Şırnak'ta mesleki eğitim ile istihdam artışı hedefleniyor, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hazma Pehlivan, meslek liselerinde yetişenlerin kısa sürede işe kavuştuğunu bildirdi.

Şırnak Valisi Ali Hazma Pehlivan, meslek liselerinde yetişenlerin kısa sürede işe kavuştuğunu bildirdi.

Pehlivan, ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretilen Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, atölyeleri gezdi, cihaz hakkında bilgi aldı.

Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin yaptığı ürünleri yakından görme imkanı bulduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul idarecilerini, öğretmenleri ve öğrencileri kutladığını ifade eden Pehlivan, şunları söyledi:

"Elektrik elektronik, motor teknolojileri, mobilya ve diğer bölümlerde çok güzel çalışmalar ortaya koymuşlar. 560 öğrencimizin olduğu ve 5 bölümümüzün yer aldığı okulumuzda her geçen gün güzel çalışmalar ortaya konulmuş olmasının mutluluğunu yaşadık. Burada arkadaşlarımızın kendi tasarlayıp ürettikleri temassız sensörlü dezenfektan ve aynı zamanda ateş ölçer özelliği olan ürünü görmüş olduk. Bunun tamamen başından sonuna kadar tasarımını kendileri yapmış. Verilen 100 kadar siparişin bir kısmı teslim edilmiş."

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Pehlivan, "Buradan mezun olanlar kısa süre sonra istihdam ediliyor. Hatta belki de okurken kendilerine 'Mezun olduktan sonra bize gelin.' şeklinde teklifler geliyor." dedi.

Mesleki eğitime destek anlamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile yürütülen proje kapsamında yeni cihazların okula ulaştığını, bir kısmının kurulumunun da gerçekleştiğini anlatan Pehlivan, bu çalışmaların yeni ürünlerin üretimine ve istihdama katkı sunduğunu işaret etti.

-"Lisede aldıkları eğitimle istihdam edilme imkanı buluyorlar"

Mesleki eğitime yöneliş olduğunu anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimi tanıtmak, ailelere de mesleki eğitimi anlatmak suretiyle yoğun bir gayretimiz var. Çünkü genelde çocuklarımız liseden sonra üniversiteye gitmek istiyorlar. Biz de onlara meslek liselerinde eğitim vermek suretiyle yine de gidecekse kendi mesleği ile ilgili bir bölüme gitme hususunda teşvik ediyoruz. Lisede aldığı eğitimle istihdam edilme imkanı buluyorlar. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, ilgili okul müdürlüklerimizin yoğun gayretleri söz konusu. Biz de tabii ki bu gayretleri destekliyoruz."

Tekstilkent kurulacak

Pehlivan, Şırnak'ta tekstilkent kurulacağını vurgulayarak, "Bu da yine üretime ve istihdama yönelik bir adım. Buralarda İl Milli Eğitim, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur iş birliği ile açılan kurslarda yetişenler istihdam edilecek. Hem de okullarımızda yine aynı şekilde mesleki eğitim kapsamında yetişen gençlerimiz buralarda istihdam edilecek. Hem aile ekonomilerine hem ilimizin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacaklar." diye konuştu.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve diğer yetkililer katıldı.

İstihdam, Şırnak, Okul, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta mesleki eğitim ile istihdam artışı hedefleniyor - Son Dakika


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