Şırnak'ta 'Meteler' Filminin Galası Yapıldı

Burak Akyol'un yapım ve yönetmenliğini üstlendiği ve Türk askerinin kahramanlığını konu alan "Meteler" filminin özel galası Şırnak'ta yapıldı.

Burak Akyol'un yapım ve yönetmenliğini üstlendiği ve Türk askerinin kahramanlığını konu alan "Meteler" filminin özel galası Şırnak'ta yapıldı.



23. Piyade Tümen Komutanlığında konuşlu Jandarma Özel Harekat Meteler Tabur'undan esinlenen filmin özel galası, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kayseri'de çekimi yapılan ve 19 Nisan'da vizyona girecek filmde Meteler timindeki 9 askerin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahramanlığı anlatıyor.



Filmin galasında terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Jandarma Özel Harekat Meteler Tabur'unda görevli askerler de yer aldı.



Valisi Mehmet Aktaş yaptığı konuşmada, galanın Şırnak'ta gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Film ekibini kutlayan Aktaş, şöyle konuştu:



"Film ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir sanatsal etkinliğin ilimize yapılması bizi son derece mutlu etmiştir. Ayrıca hem senaryosu hem de film kalitesini göstermiş, çok değerli bir esere de vurgu yapmaya çalışmışlar. Konusu terörle ve bölücülükle mücadele olan bir eserin galasının bu mücadelenin gerçek kahramanlarının huzurunda sergilenmesi çok anlamlı oldu."



Yönetmen Burak Akyol da Türk askerinin kahramanlığını konu aldıklarını ve zor şartlarda filmi çektiklerini söyledi.



Filmi 2 ayda çektiklerini belirten Akyol, şöyle devam etti:



"TSK'yi temsil eden Meteler Taburu'nu anlatmak kolay değil. Meteler, Şırnak'ta olduğu için filmin galasını burada yapmamız en doğal şey. Buradaki askerlerimize Mehmetçiklerimize ve Metelerimize hata diğer illerdeki Fatihlere, Efelere, Oğuzlara ve birçoğuna moral olsun. Onların yanında olduğumuzu bilsinler diye galamızı burada yaptık."



Vatandaşlardan Salih Akın ise Türk askerinin kahramanlığının anlatıldığı filmi beğendiğini söyledi.



Galaya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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